BDT : Les taux poursuivent leur baisse

Le Trésor jouit toujours d’une situation confortable. Il poursuit ses levées sur le marché primaire sans grande difficulté. Alors que la demande s’est située pour cette dernière séance d’adjudications, hier le 9 janvier, à près de 17 milliards de dirhams, l’argentier de l’État n’a pris que 7,2 milliards, soit un taux de satisfaction de 42%.

Pour cette séance, il a opté principalement pour la maturité moyenne et longue. Sur le 5 ans, il a ainsi levé 2,5 milliards de dirhams et sur le 15 ans, un peu plus de 4,5 milliards de dirhams.

Les taux, eux, poursuivent leur baisse entamée il y a plusieurs mois de cela. En effet, sur ces deux échéances, ils ont reculé de 18 et 27,5 points de base respectivement, en une semaine, pour s’établir à 3,4% et 4%.

Notons qu’au terme de ces deux dernières adjudications, le Trésor a satisfait ses besoins mensuels et les a même dépassés. Ses levées ont déjà atteint un montant de 16,7 milliards de dirhams, alors qu’il avait exprimé un besoin se situant entre 14 et 14,5 milliards de dirhams pour le mois de janvier.