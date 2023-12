“Ana Moukawil” : le gouvernement prévoit la mobilisation de 170 MDH en 2024

Cette enveloppe devrait profiter à plus de 25.000 entrepreneurs et porteurs de projets pour créer des petites entreprises, a fait savoir M. Benkhalil dans une déclaration à la presse à la clôture des travaux du Sommet arabe de l’entrepreneuriat. Par ailleurs, il s’est félicité du succès de cette édition sur tous les niveaux, faisant savoir que le sommet a pu réunir 2.000 visiteurs, plus de 1.000 participants, 45 nationalités et 90 intervenants autour de différentes thématiques, notamment le financement, la formation, la digitalisation, le e-commerce, et a constitué une véritable opportunité de networking et d’échange.

Pour sa part, la Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie de l’Ouest (ESCWA), Rola Dashti, a indiqué que l’ESCWA et ses partenaires se sont engagés à mobiliser un montant de 177 millions de dollars (M$) pour financer des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) dans différents secteurs et à donner des formations visant à renforcer les capacités de 55.000 jeunes arabes et entrepreneurs arabes durant l’année 2024. Et de poursuivre qu’ils comptent également aider 200 entreprises arabes à exposer leurs produits sur des plateformes de ventre en ligne et à élargir leur champ de travail afin d’augmenter leurs chiffre d’affaires.

Organisé sous le thème “De la résilience à la prospérité”, ce Sommet a offert une occasion aux entrepreneurs de tirer parti des opportunités interrégionales qui ont été disponibles à travers diverses rencontres, avec une représentation de haut niveau des pays arabes, des organisations régionales et internationales, ainsi que des entités spécialisées dans l’entrepreneuriat et le développement durable.