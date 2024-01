Abdellatif Jouahri désigné meilleur banquier central d’Afrique

Nouvelle distinction pour Abdellatif Jouahri. Après le magazine Global Finance en août dernier, c’est au tour de The Banker de distinguer le wali de Bank Al-Maghrib, en lui décernant le prix du meilleur banquier central du continent africain (The Banker’s Central Banker of the Year award for Africa for 2024).

Sur son site web, la prestigieuse publication souligne que Jouahri a été distingué «en reconnaissance du rôle de Bank Al-Maghrib dans les efforts de secours suite au tremblement de terre dévastateur qui a frappé l’ouest du pays en septembre dernier et de son succès relatif à la lutte contre l’inflation».

La publication rappelle ainsi qu’après avoir relevé son taux d’intérêt directeur à 3% en mars, «BAM a été l’une des premières grandes banques centrales africaines à maintenir ses taux en 2023, permettant ainsi à l’impact des hausses de taux de se répercuter sur l’économie».

«Après une légère hausse en août, la banque a continué à garder son sang-froid, une décision justifiée par le retour de l’inflation à 4,3% en octobre après un sommet de 10,1% en février», ajoute la même source. Celle-ci souligne par ailleurs que BAM a fait don de 1 milliard de dirhams au Fonds de reconstruction post-séisme et «n’a pas tardé à offrir son soutien aux secteurs de l’économie les plus touchés par la tragédie».

Un autre fait marquant de l’année relevé par The Banker a été le lancement en juin du système de virement instantané entre banques.

«C’est avec une grande satisfaction que je reçois ce prix d’une publication internationale aussi prestigieuse que The Banker», a commenté Jouahri, cité par The Banker. «Je suis convaincu du rôle des banques centrales pour relever les défis majeurs qui assaillent le monde. Au premier rang d’entre eux se trouve le changement climatique, dont les conséquences ne cessent de s’aggraver», a-t-il déclaré.

Le wali de BAM a également affirmé qu’à une époque d’intensification des tensions politiques, «les tendances inflationnistes prolongées dans le monde constituent une préoccupation supplémentaire pour les banques centrales». Pour Jouhari, ces dernières «sont donc appelées à optimiser leurs décisions de politique monétaire pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens, notamment des plus défavorisés d’entre eux, et améliorer la confiance des investisseurs dans l’avenir de leurs entreprises».