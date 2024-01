Santé : 2 156 nouveaux dispositifs médicaux enregistrés

La Commission nationale consultative des dispositifs médicaux (CNCDM) a accordé son aval pour l’enregistrement de 2.156 nouveaux dispositifs médicaux, après étude et évaluation des dossiers soumis par des experts de la CNCDM et des cadres de la Direction du médicament et de la pharmacie (DMP).

Dans un communiqué, le ministère de la Santé et de la Protection sociale indique que la CNCDM a tenu une réunion, jeudi à la DMP, pour délibérer et donner un avis sur les dossiers d’enregistrement des dispositifs médicaux.

Après l’étude approfondie de plusieurs dossiers, conformément aux lois en vigueur, la Commission nationale consultative a formulé un avis favorable pour l’enregistrement de 2.156 nouveaux dispositifs médicaux, précise la même source.

Cette décision vient répondre aux exigences de la généralisation de la couverture médicale qui vise l’amélioration des services de santé en facilitant l’accès à des dispositifs médicaux de qualité, conclut-on.