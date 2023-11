Royal Air Maroc commande 4 réacteurs GEnx pour sa flotte de Boeing 787

General Electric Aerospace a annoncé une commande de Royal Air Maroc portant sur 4 réacteurs pour propulser sa nouvelle commande de deux Boeing 787. Cette commande s’ajoute à la flotte actuelle de RAM de neuf Dreamliner 787-8 et 787-9 propulsés par GEnx.

«Cet accord s’inscrit dans le cadre de nos efforts continus visant à développer notre flotte et à étendre nos routes long-courriers vers l’Amérique du Nord et du Sud, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie et l’Europe», a déclaré Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, cité dans un communiqué. «Nous accueillons ces nouveaux avions et moteurs dans notre flotte Dreamliner en pleine croissance».

«Nous sommes très heureux que le GEnx continue d’être le moteur de choix pour la flotte de Boeing 787 Dreamliner de RAM», a déclaré Kathy MacKenzie, vice-présidente des programmes commerciaux de General Electric Aerospace. «GE Aerospace et RAM ont forgé une relation solide au cours des dernières décennies, et nous sommes impatients de renforcer notre relation pendant encore de nombreuses années».

La famille de moteurs GEnx totalise plus de 50 millions d’heures de vol depuis sa mise en service en 2011 et constitue le moteur à forte poussée le plus vendu de l’histoire de GE, avec près de 3.000 moteurs en service et en carnet, pièces de rechange comprises.

Le GEnx-1B propulse deux avions 787 sur trois en service. Le moteur permet également une économie de consommation de carburant de 1,4 % pour la mission typique du 787 par rapport à ses concurrents. Les économies de carburant supplémentaires permettent de réduire de plus de 2 millions de livres de CO2 par avion par an.