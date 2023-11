Royal Air Maroc confirme la commande de deux Boeing 787 Dreamliners

Boeing et Royal Air Maroc ont annoncé ce lundi que la compagnie marocaine a passé une nouvelle commande de deux 787-9 Dreamliners, indique un communiqué du constructeur américain. RAM, qui exploite actuellement neuf Dreamliners, tire parti de l’efficacité et de la flexibilité de la famille 787 pour étendre son réseau long-courrier, souligne la même source.

«Les deux Boeing 787-9 Dreamliners permettront à Royal Air Maroc d’étendre à court terme son réseau long-courrier en réponse aux conditions de marché très favorables en 2023», a déclaré Abdelhamid Addou, PDG de RAM, cité dans le communiqué. «Simultanément, l’entreprise poursuit activement un appel d’offres important visant à quadrupler la flotte avant 2037», a-t-il ajouté.

«Le 787 Dreamliner est parfaitement adapté pour soutenir les plans de croissance et de modernisation de Royal Air Maroc», a déclaré Brad McMullen , vice-président senior des ventes et du marketing de Boeing. «La relation entre Boeing et la compagnie aérienne s’étend sur plus de cinq décennies et nous attendons avec impatience de nouvelles opportunités pour renforcer notre partenariat avec Royal Air Maroc».

Royal Air Maroc est membre de l’Alliance mondiale et dessert 82 destinations dans 41 territoires à travers le monde, y compris des départs fréquents vers les plus grandes capitales d’ Europe, d’Afrique, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient, rappelle le communiqué. Sa flotte d’avions Boeing comprend des 737, en plus des 787.

Pour rappel, RAM a signé avec le gouvernement le 11 juillet dernier un contrat-programme qui prévoit notamment de quadrupler sa flotte aérienne qui passera de 50 appareils actuellement à 200 appareils au cours des 15 prochaines années. À l’issue de ce plan en 2037, et selon les projections présentées aux journalistes, la compagnie devrait transporter plus de 31 millions de passagers (7,5 millions en 2019), desservir 143 destinations (99 en 2019) et réaliser un chiffre d’affaires de 94 milliards de dirhams (16,5 MMDH en 2109).