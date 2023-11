Qu’est-ce que c’est dur d’être entrepreneur !

Oui, c’est dur de devenir entrepreneur, car vous êtes maintenant dans la vraie vie, et dans cet «avant» de la réussite dont peu de personnes ne parlent.

Le doute après la décision

Il y a une grande différence entre douter AVANT de prendre une décision et douter APRÈS. Car les sujets de nos doutes sont très différents. Dans le premier cas, nous nous projetons dans un futur inconnu. Aussi, nous avons tendance à amoindrir ces doutes. Nous les pondérons négativement en nous disant qu’après tout, peut-être que nous nous trompons ou que nous leur donnons une très grande importance, car nous voulons abonder dans notre propre sens et valider notre décision.

Mais douter APRÈS est très différent, parce que nous doutons en connaissance de cause. Nous sommes dans la réalité, du moins dans une réalité qui est la nôtre à un moment T…

Car s’il est tout à fait vrai de parler d’embûches pour les entrepreneurs, cela ne veut pas dire que celles-ci resteront toujours de la même intensité. Ainsi, gagner un premier client vous demandera beaucoup d’efforts au début. Créer et produire votre service «from scratch» exigera beaucoup de temps, mais l’updater, l’améliorer sera plus «simple».

Aussi, listez toutes les raisons de vos doutes, détaillez-les et demandez-vous si elles seront toujours aussi impactantes dans un an.

Découpez vos réussites

Vos doutes sont alimentés par un passé qui, à mesure que les difficultés se présentent dans votre nouvelle vie d’entrepreneur, les embellit peut-être exagérément : un passé que vous avez pourtant eu envie de quitter, n’est-ce pas? Aussi, rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous avez quitté ce «confort» pour lancer votre entreprise. Car, pour se motiver quand on est entrepreneur, il n’y a pas de meilleur moyen que de se raccrocher à sa vision. Mais comme vous vous engagez dans un long marathon des sables, identifiez les jalons qui vous indiqueront que vous vous rapprochez de la ligne d’arrivée et célébrez chaque étape. Car à chaque «mini-réussite», vous désaltérez votre soif de certitudes et surtout de motivation.

À vous de jouer !