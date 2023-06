Maroc-Pays-Bas : 300 millions d’euros pour financer des projets d’infrastructure

Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances et Joost Oorthuizen, PDG de l’agence néerlandaise «Invest International», ont signé, mercredi 21 juin à Rabat, un mémorandum d’entente portant sur le développement et le financement des projets d’infrastructure publique au Maroc.

Le mémorandum d’entente prévoit la mise à la disposition du Maroc, sur les trois prochaines années, d’une enveloppe financière de plus de 300 millions d’euros (plus de 3 milliards de dirhams), précise un communiqué.

Ce financement, ajoute-t-on, qui comprend une composante don, servira pour le développement et le financement de projets prioritaires pour le Maroc, notamment, dans les secteurs des énergies renouvelables, l’eau, l’industrie durable, la santé et de l’agriculture.

Cet accord contribuera ainsi au renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et les Pays-Bas et à la consolidation du partenariat économique et financier entre les deux pays en matière de développement des projets d’infrastructure, souligne la même source.

A noter que la cérémonie de signature, qui s’est déroulée en marge de la visite officielle du premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, a été marquée, notamment, par la présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.