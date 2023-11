Laprophan et Sinopharm s’allient pour la promotion de solutions pharmaceutiques en Afrique

Une convention de partenariat pour le développement de solutions médicales et pharmaceutiques au Maroc et en Afrique a été signée, mercredi à Casablanca, par le président des laboratoires pharmaceutiques Laprophan, Farid Bennis, et le vice-président de Sinopharm International, Yan Bing.

Lors d’une cérémonie de signature présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, les deux parties ont exprimé leur ambition de développer les secteurs pharmaceutique et médical en Afrique, et de contribuer ainsi à l’industrialisation du continent par la création de nouvelles unités de production.

A cette occasion, M. Mezzour a indiqué que cette convention “s’aligne parfaitement avec les Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à préparer notre pays à une nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté”, notant qu’elle ouvre la voie à une collaboration entre les deux laboratoires pharmaceutiques marocain Laprophan et chinois Sinopharm International pour soutenir le développement de l’industrie pharmaceutique au Maroc et en Afrique.

Cela se fera en particulier à travers un transfert technologique par Sinopharm en faveur de Laprophan pour la production de certains médicaments au Maroc et la vente de principes actifs pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de consommables médicaux, ainsi que d’équipements médicaux en Afrique subsaharienne, a ajouté le ministre. Pour M. Yan Bing, les deux parties entretiennent une coopération étroite depuis l’accord stratégique conclu en février dernier, précisant qu’à travers cette convention, Sinopharm envisage l’expansion de ses activités au Maroc et en Afrique. “Le Maroc est la porte d’entrée du continent africain, et possède une grande influence et un grand potentiel de développement en Afrique”, a-t-il poursuivi, notant, par ailleurs, que le Maroc a été le premier pays d’Afrique vers lequel Sinopharm a expédié le vaccin contre le Coronavirus. Sinopharm entretient une coopération globale avec le Maroc, a dit M. Bing, assurant : “nous avons bien des raisons de croire qu’avec Laprophan nous disposons des capacités de renforcer nos relations et promouvoir des solutions industrielles pour le Maroc, l’Afrique et le monde”.

Se félicitant de cette alliance historique, M. Bennis a rappelé que cette convention ne concerne pas uniquement le Maroc mais “nous l’avons élargie à l’ensemble du continent africain”. Et d’ajouter que cette convention propose des transferts de technologies, ainsi que la représentation et l’accompagnement du laboratoire Sinopharm au Maroc et en Afrique. Il s’agira aussi de créer des sociétés d’intérêts communs pour renforcer l’industrialisation avec la création d’industries pharmaceutiques aussi bien au Maroc que sur le continent africain. L’objectif est de proposer des solutions de santé aux citoyens africains à des prix accessibles, a-t-il conclu.