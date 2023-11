La Moldavie veut lancer des vols directs vers le Maroc

La Moldavie veut lancer des vols directs de la capitale Chisinau vers le Maroc. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’agence de presse officielle de cet Etat de l’Europe de l’est, à l’issue d’un Conseil des ministres. Ce dernier a annoncé l’ouverture de négociations sur plusieurs projets d’accords entre les gouvernements moldave et marocain.

Ces accords visent à établir des relations de coopération dans le transport aérien et à renforcer les relations diplomatiques et économiques entre les deux États. Ils prévoient notamment les principes régissant l’exploitation des services aériens bilatéraux, à savoir la sûreté aérienne, les tarifs, les taxes et les certificats de navigabilité et de compétence.

Le ministère moldave de l’Infrastructure et du Développement régional a indiqué que la conclusion des accords contribuerait à la diversification des destinations de l’aéroport international de Chisinau et apporterait des avantages économiques au pays de l’Europe de l’est, en augmentant le trafic de passagers et en augmentant la compétitivité sur le marché aéronautique national.