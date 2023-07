La CNT tient son Assemblée Générale

Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de la CNT se sont déroulées dans une atmosphère empreinte d’optimisme. Les membres de la CNT étaient ravis et fiers des résultats obtenus grâce à leur travail acharné au sein de l’organisation, axé sur la co-construction, la compétitivité et la durabilité pour renforcer l’attrait de la destination touristique. Cette approche a permis d’accélérer le développement du secteur et de créer des conditions propices au progrès et à la prospérité pour tous les acteurs impliqués.

Depuis son élection il y a deux ans, le nouveau bureau de la CNT a travaillé sans relâche pour relancer le secteur du tourisme. Il a soutenu la stratégie du ministère de tutelle et promu l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), tout en s’attelant à la restructuration des différents métiers de l’industrie touristique.

Selon Hamid Bentahar, président de la CNT : “Nous sommes à la fois vertigineux et fiers de tout ce qui s’est passé au cours de ces deux dernières années : le retour des industries du voyage et de l’hospitalité dans le “game” qui coïncide avec une nouvelle ère pour notre confédération. Nous sommes désormais forts d’un business retrouvé, d’une résilience inédite et d’une ambition qui se concrétise, renforcée par notre nouvelle feuille de route.”

Au cours des deux dernières années, la CNT a enregistré plusieurs avancées significatives qui ont contribué de manière importante à la relance du secteur. Parmi ces réalisations, on compte l’élaboration d’une feuille de route et d’un nouveau pacte de relance, comprenant 10 propositions majeures, ainsi que le début de leur mise en œuvre. De plus, la CNT a signé un accord de partenariat avec l’ONMT, ce qui a conduit à de nombreuses actions de communication et de promotion communes, tant au Maroc qu’à l’étranger. La mise en place d’une task-force commune, le renouvellement du contrat-progrès avec le ministère de tutelle pour la période 2022-2024, ainsi que des partenariats avec diverses institutions telles que l’ISITT, l’OFPPT, l’Anapec et l’Ausim pour améliorer la formation et la mise à niveau des talents du secteur, ont également été réalisés. Enfin, des événements tels que les “Travel Tech” axés sur la compétitivité et la durabilité ont été organisés.

L’ensemble des acteurs du tourisme, réunis au sein de la CNT, partagent cette vision commune de co-construction, de compétitivité et de durabilité. Le slogan de la CNT, “Ensemble encore plus fort”, n’a jamais été aussi pertinent.

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la Confédération Nationale du Tourisme a également approuvé à l’unanimité les rapports moral, financier et du Commissaire aux Comptes concernant les exercices 2021 et 2022. De plus, l’AGO a donné pleine et entière approbation au président de la CNT et au Conseil d’Administration pour leur gestion au cours de ces deux exercices. Le compte de produits et charges ainsi que le bilan des années 2021 et 2022 ont été présentés et approuvés.

L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) a quant à elle validé l’adaptation des nouveaux statuts de la Confédération Nationale du Tourisme, visant à renforcer ses instances de gouvernance et à être en conformité avec les meilleurs standards en la matière.