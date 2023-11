Aérospatial : Exxelia Maroc inaugure son nouveau site à Mohammedia 

La société Exxelia Maroc, filiale du groupe français Exxelia, a procédé, jeudi à Mohammedia, à l’inauguration de son nouveau site de production spécialisé dans la production de composants électroniques destinés aux marchés industriels de pointe.

En se dotant d’un site neuf de 10.000 m², pourvu de nouveaux équipements de production, le groupe français, présent au Maroc depuis 1998, témoigne de sa volonté de renforcer ses liens industriels avec le Maroc sur le long terme.



Le nouveau site emploie aujourd’hui près de 700 personnes pour la fabrication de composants électroniques passifs complexes et de sous-systèmes électromécaniques de précision dédiés aux marchés industriels de pointe tels que l’aéronautique, le spatial, le médical ou le ferroviaire.



Les produits fabriqués par Exxelia Maroc sont présents sur des plateformes telles que les avions A350 et B787, la constellation de satellites OneWeb, les appareils d’imagerie médicale IRM et scanners, ou encore à bord d’équipements de sécurité des trains à grande vitesse.



La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufiq Moucharraf, du président directeur général du groupe Exxelia, Paul Maisonnier, et du directeur général de Exxelia Maroc, Laurent Guth.