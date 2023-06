Gazoduc Nigéria-Maroc : De nouveaux accords signés avec des pays de la Cedeao

Une délégation de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) conduite par la directrice générale, Amina Benkhadra, a eu des entretiens, vendredi à Abuja, avec le directeur général de la Compagnie pétrolière nationale du Nigeria (NNPC) qui ont porté sur le projet de Gazoduc Nigeria-Maroc.

Lors de cette réunion, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de SM le Roi au Nigeria, Moha Ou Ali Tagma, les deux parties se sont félicitées du bon avancement du projet et ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur collaboration exemplaire pour la réalisation de ce projet structurant et intégrateur.

La directrice générale de l’Onhym a également pris part à la réunion du Comité de pilotage du Gazoduc, organisée par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao). Au cours de cette réunion, Benkhadra, au nom de l’Onhym, et Maalam Mele Kyari, PDG de la NNPC, ont procédé à la signature des Mémorandums d’entente (MoU) avec la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Liberia et le Bénin dans le cadre de la réalisation du Gazoduc Maroc-Nigeria.

Ces mémorandums d’entente, à l’instar des MoUs signés avec la Cedeao le 15 septembre 2022 et ceux signés avec la Mauritanie et le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Ghana confirment l’engagement des parties concernant la réalisation de ce projet stratégique. Une fois achevé, fournira du gaz à l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest et permettra également une nouvelle voie d’exportation vers l’Europe.

Ce gazoduc longera la côte ouest-africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu’au Maroc, et sera connecté au Gazoduc Maghreb Europe et au réseau gazier européen.

Le Gazoduc Nigeria-Maroc permettra aussi d’alimenter en gaz le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Les MoU signés avec tous les pays membres de la CEDEAO et avec la Mauritanie sont également destinés à fusionner le projet de Gazoduc Nigeria-Maroc avec les projets des Gazoducs devant desservir les pays membres de la Communauté.

Au cours de cette réunion, les participants ont également examiné les modalités et arrangements d’ordre juridique, financier et institutionnels concernant le projet.