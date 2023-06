Le Maroc et l’Espagne veulent renforcer leur collaboration dans l’enseignement supérieur

Le renforcement de la coopération maroco-espagnole dans le domaine de l’enseignement supérieur a été au centre d’une séance de travail, le mardi 13 juin à Madrid, entre l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, et le Recteur de l’Université Européenne de Madrid, Elena Gazapo.

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence des doyens des différentes facultés et de plusieurs responsables de l’Université, a été l’occasion de mettre l’accent sur l’importance de la coopération entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement supérieur et de souligner la priorité accordée par les responsables des deux pays au volet éducatif.

Plusieurs pistes de coopération ont été identifiées à cet effet, à même de permettre de nouer une collaboration fructueuse entre l’Université Européenne et d’autres établissements et institutions au Maroc, pour faire bénéficier les étudiants et les professeurs marocains et espagnols d’un échange d’expérience et de mobilité, ainsi que d’accompagner les étudiants et faciliter leur insertion professionnelle.

L’Université Européenne, fondée en 1989, en tant que Centre européen des études supérieurs rattaché à l’Université Complutense de Madrid, a été reconnue comme Université privée à part entière en 1995, et est aujourd’hui l’une des meilleures universités privées espagnoles avec une importante communauté d’étudiants, répartie entre Madrid, Valence et les Iles Canaries.

L’Université, présente également au Portugal, a actuellement des accords avec plus de 300 universités étrangères, et compte un total de 33.000 étudiants de 110 nationalités, dont près de 200 étudiants marocains. Ces derniers représentent aujourd’hui presque 10% des étudiants étrangers en Espagne, selon des chiffres de l’ambassade du Maroc à Madrid.