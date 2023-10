Votre argent, S2 Ep4 : Emprunteurs défaillants, connaissez vos droits et vos obligations

Dans “Votre argent avec Ibtissam”, notre journaliste Ibtissam Benchanna parle argent, placements, investissements et vous donne des conseils et des informations … précieuses ! Dans cet épisode, Ibtissam vous invite à connaitre vos droits et vos devoirs quand vous êtes dans l’incapacité de rembourser votre crédit.