Vidéo. Yasmina vous conseille-EP10 : Je m’ennuie dans mon job…, routine et stress

Je travaille dans le secteur des assurances et j’ai des tâches répétitives : je remplis des dossiers toute la journée, avec une pression importante et quotidienne. Je me réveille chaque matin en disant que ça va être un jour comme les autres, sans apprentissage et juste de la routine et du stress ! C’est la question à laquelle répond Yasmina cette semaine. Pour notre experte, trouver du sens à ce que l’on fait n’a jamais eu autant de…SENS aujourd’hui, et lorsque votre entreprise n’en a pas conscience, alors vous devez le créer vous-même !