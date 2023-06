Vidéo. Simon Martin : «Le renforcement des liens entre Rabat et Londres est en marche»

L’ambassade du Royaume-Uni à Rabat s’est jointe aux ambassades du monde entier pour célébrer l’anniversaire du Roi Charles III, lors d’une garden-party organisée le 22 juin à Rabat. Plus de 1.000 invités se sont réunis pour cette célébration commune : le couronnement du Roi Charles III et la Reine Camilla et le premier anniversaire officiel du souverain britannique.

Cette célébration a eu lieu quelques jours après la cérémonie de «Trooping the Colour» (King’s Birthday Parade), le samedi 17 juin, à Londres, au cours de laquelle le Roi a fait le salut.

A cette occasion, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, est revenu pour La Vie éco sur l’exemplarité des relations entre Rabat et Londres, leur renforcement après l’accord d’association signé en 2019 et les perspectives d’évolution prometteuses sur le volet économique.