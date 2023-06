Vidéo. Des projets structurants inaugurés dans la province d’Errachidia

Le Chef de gouvernement était accompagné, lors de cette visite effectuée le 15 juin, de plusieurs hauts responsables, dont le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, le ministre de l’Agriculture, Mohammed Sadiki, la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor et le wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia Yahdih Bouchaab.

Ainsi, Aziz Akhannouch a visité le dispensaire Zerktouni à Errachidia avant de procéder à l’inauguration d’un hôpital de proximité à Erfoud. Cette nouvelle structure s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental visant à élargir et améliorer la qualité de l’offre de santé, conformément à la stratégie gouvernementale intégrée visant une réforme radicale du système de santé national en consécration des fondements de l’Etat social.

Dans une déclaration à la presse, Akhannouch a souligné que le gouvernement œuvre, conformément aux Hautes Instructions Royales et en application des dispositions du programme gouvernemental, à consolider la régionalisation en tant que choix constitutionnel et démocratique et en tant qu’option de développement contribuant à réduire les disparités spatiales et sociales.