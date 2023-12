Vidéo. Derb Ghallef touché par un violent incendie

Un impressionnant incendie s’est déclenché ce vendredi au souk de Derb Ghallef. Sur les images capturées sur place, on peut voir d’épaisses et denses colonnes de fumée s’échapper de plusieurs magasins de ce célèbre marché, réputé pour ses produits high-tech et habituellement très fréquenté.

Les éléments de la protection sont à pied d’œuvre pour maîtriser les flammes, tandis que la police a sécurisé les alentours.

On ignore pour le moment les causes de cet incendie et s’il y a des victimes.