Tbib Expert – Ep16. Trois conseils pour gérer une crise de couple

Dans ce seizième épisode, Rim Akrache, psychologue clinicienne et neuropsychologue, diplômée des universités de Rouen, de Bruxelles et de Casablanca, nous donne les trois C, à savoir trois conseils pour mieux gérer une crise de couple. Rim Akrache exerce à Casablanca et aussi sur les réseaux sociaux où elle prodige des conseils avisés sur la santé mentale.