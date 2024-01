Tbib Expert – Ep15. Comment éviter la douleur aux oreilles dans l’avion ?

Dans ce nouvel épisode, c’est au tour de Ahlam Bellaouchi, ORL et docteur en chirurgie esthétique faciale, de nous livrer trois conseils pour éviter la douleur des oreilles dans l’avion. Diplômée de la Faculté de médecine et de pharmacie Mohammed VI d’Oujda et de l’Université Claude Bernard de Lyon, elle est aussi très active sur les réseaux sociaux où elle prodigue des conseils et de bonnes pratiques sur les soins esthétiques et médicaux.