Tbib Expert, Ep12 : quatre conseils pour soulager le mal de gorge

Mal de gorge : que faire et quand consulter ?

Dans cet épisode, c’est au tour de Ahlam Bellaouchi, ORL et docteur en chirurgie esthétique et faciale, de vous livrer quatre conseils pour soigner votre pharyngite en cette période hivernale. Le Dr. Bellaouchi est diplômée de la faculté de médecine et de pharmacie Mohammed VI de Oujda et de l’université Claude Bernard de Lyon. Elle est aussi très dynamique sur les réseaux sociaux où elle bâtit petit à petit une communauté autour des soins esthétiques et médicaux.

Vous souffrez d’un mal de gorge ? Ne vous inquiétez pas.. Regardez !