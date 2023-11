Inwi : Les «Rencontres Entreprises» font escale à Marrakech.

La sixième édition des rencontres entreprises d’inwi fait escale à Marrakech. Cet évènement est organisé cette année, en partenariat avec l’AUSIM (l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc ). C’est l’occasion pour les entreprises de toutes tailles, de la ville et de ses régions, de profiter de l’expertise qu’offre l’opérateur télécom en terme de transformation digitale. La thématique de cette année : «Quels défis pour une entreprise performante à l’ère du Digital?» a été choisie pour aborder des sujets stratégiques tels que l’exploitation de la data pour créer de la valeur, le rôle crucial du cloud en tant qu’outil accélérant la digitalisation des PME, la protection des données ainsi que des études de cas concrets permettant de retenir les meilleures pratiques à adopter pour chaque enjeu.

« La thématique a été choisie vu que nous sommes à un moment où cette transformation est intégrée dans tout le tissu économique de la très petite entreprise jusqu’aux multinationales présentes au Maroc » explique Ouassim El Arroussi, directeur études et développement chez inwi. Il ne faut pas nier que cette transformation a un coût lié à la gestion du cycle court technologique, en plus de l’effort et l’énergie qu’il faut déployer pour le gérer. Et c’est justement là que se propose l’opérateur pour accompagner ses partenaires à travers des solutions innovantes, notamment par l’infrastructure qui ne se base plus que sur la célérité du débit, mais aussi sur l’intelligence des applications utilisées et de la connectivité. Parallèlement, inwi propose des solutions de cloud souverain et de cyber sécurité.

Pour Fahd Meski, Vice-Président de l’AUSIM : « L’objectif est d’aider les TPME à comprendre ce que sont les enjeux de la digitalisation dans un monde qui accélère et qui se digitalise de plus en plus». En tant qu’association qui représente l’ensemble des utilisateurs des systèmes d’information, l’AUSIM a aussi un grand rôle à jouer dans la transformation numérique des entreprises, mais aussi dans la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises dans l’externalisation de la digitalisation et la virtualisation de leur processs. Rappelons que la 5ème édition a connu un succès, avec la participation de plus de 600 entreprises de divers secteurs d’activités avec une forte présence de la PME-PMI des différentes régions du pays.