Info en images. Ryanair élargit ses ailes au Maroc!

La compagnie aérienne Ryanair dévoile un plan ambitieux pour le Maroc, mettant l’accent sur trois axes majeurs, à savoir le lancement de 24 nouvelles routes internationales pour relier le Maroc à 8 marchés émetteurs clés, comme l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni ; l’établissement de deux avions basés à Tanger, la quatrième base après Fès, Marrakech et Agadir, ainsi que le lancement de 11 nouvelles routes domestiques reliant neuf villes marocaines, dont Agadir, Errachidia, Essaouira, Fès, Marrakech, Ouarzazate, Oujda, Tanger et Tétouan.

Cette expansion historique vise à dynamiser le tourisme, désenclaver des régions telles que Ouarzazate, Essaouira et Errachidia, et démocratiser les déplacements à l’intérieur du pays. Le Maroc s’attend à voir le trafic annuel de Ryanair doubler, atteignant plus de 10 millions de passagers d’ici 2027.