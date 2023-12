Aéronautique : Safran consolide sa présence au Maroc

Le Gouvernement marocain et le groupe Safran ont officialisé un accord-cadre visant à intensifier leur collaboration pour le soutien et le développement de l’écosystème industriel aéronautique marocain.

Articulé autour de trois principes directeurs, ce partenariat vise à renforcer la présence de Safran au Maroc et à dynamiser le secteur aéronautique du pays. Les axes concernés comprennent le développement d’une supply chain locale de qualité, le renforcement des activités de recherche et technologie, ainsi que la promotion des talents et des compétences à travers la formation et des partenariats éducatifs.

Olivier Andreis, directeur général du groupe Safran souligne que le Maroc est un pays stratégique pour le Groupe. «Nous avons beaucoup de projets de développement au Maroc. Et cet accord va porter sur plusieurs aspects dont la formation qui sera adaptée à nos besoins» détaille Andreis.

Rappelons que la signature a eu lieu en présence d’Abdellatif Miraoui, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, de Taoufiq Moucharraf, Secrétaire Général au Ministère de l’Industrie et du Commerce côté marocain, et d’Olivier Andreis, Directeur Général du groupe Safran.

A cette occasion, l’OFPPT et le GIMAS (groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales) ont acté la dernière étape de la création de l’ISMALA (institut spécialisé dans les métiers de l’aéronautique et de la logistique portuaire) qui réside dans la signature des statuts et du pacte d’actionnaires. «Ce nouveau modèle de gouvernance est né d’une volonté commune d’allier nos atouts au service du positionnement du Maroc sur la scène aéronautique internationale» explique Loubna Tricha, directrice générale de l’OFPPT.