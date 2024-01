L’année 2023 a été bouillante, tumultueuse et ô combien imprévisible ! Cette année qui devait marquer la sortie définitive de la crise sanitaire et de ses incidences néfastes sur l’économie mondiale a vu se poursuivre la guerre en Ukraine et éclater de nouveaux conflits et foyers de tensions, entraînant dans leur sillage des risques sur…