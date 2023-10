Alors que le Royaume s’applique avec célérité à entreprendre la reconstruction du Haut Atlas gravement touché par le violent séisme du 8 septembre, et ce, parallèlement à la conduite du gigantesque chantier des couvertures sociale et médicale, et tandis que Marrakech s’apprête à recevoir le gotha de la finance mondiale, le Roi n’a point hésité à initier la refonte du Code de la famille.