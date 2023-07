Le RNI salue le reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara

Lors d’une réunion, tenue lundi 17 juillet, sous la présidence de Aziz Akhannouch, le bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI) s’est appesanti sur plusieurs questions politiques et d’ordre organisationnel.

Ainsi, sur le dossier de l’intégrité territoriale du Royaume, le bureau politique du RNI a dit évaluer à sa juste valeur la décision de l’Etat d’Israël reconnaissant la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud. Cette position, souligne le communiqué, se reflétera dans tous les documents officiels et gouvernementaux d’Israël, et sera communiquée aux Nations Unies et aux différentes organisations régionales et internationales, ainsi qu’à tous les pays ayant des relations diplomatiques avec Israël.

Pour le RNI, cette décision vient couronner une série de reconnaissances émanant de plusieurs autres pays qui comptent sur la scène internationale. Qui plus est, elle confirme la justesse de la cause nationale et des positions du Royaume. Elle couronne aussi les efforts déployés par le Maroc, sous la leadership du Roi, pour le développement et la prospérité des provinces du Sud.