Février 2020, Abdellatif Ouahbi était aux commandes du Parti authenticité et modernité. Le PAM était alors «au bord de l’implosion». On doit encore se rappeler de l’ère de Hakim Benchemmach ayant été marquée par des «dissensions», des départs en masse et des confrontations qui avaient défrayé la chronique, voire frappé aux portes de la justice.…