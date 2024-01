Le Maroc condamne dans les termes les plus vifs l’attaque terroriste contre un site aux frontières jordano-syriennes

Le Royaume du Maroc rejette et dénonce toutes attaques terroristes quels qu’en soient l’origine et l’instigateur, et qui sont de nature à menacer la sécurité et la stabilité du Royaume de Jordanie frère, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de ses entretiens à Rabat avec la sous-Secrétaire d’État américaine chargée du Contrôle des armements et des Affaires de sécurité internationale au Département d’État américain, Bonnie Jenkins.

Bourita a par la même occasion exprimé la solidarité totale du Royaume du Maroc avec la Jordanie, ainsi que ses sincères condoléances aux États-Unis et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.