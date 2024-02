Gazoduc Nigéria-Maroc : Le président Bola Tinubu «passionné et engagé» dans la réussite du projet

Le gouvernement nigérian est pleinement engagé pour la réussite du projet de Gazoduc Nigéria-Maroc. La presse nigériane rapporte ce jeudi que le ministre d’État des Ressources pétrolières, Ekperikpe Ekpo, qui a récemment tenu une réunion à Rabat avec son homologue du Maroc, Leila Benali, a assuré l’engagement de son pays pour un approvisionnement ininterrompu en gaz du gazoduc une fois qu’il sera mis en service.

Selon Ekpo, le Nigéria dispose actuellement de réserves prouvées de gaz de 209.000 milliards de pieds cubes et les réserves potentielles augmentent l’opportunité à 600.000 milliards de pieds cubes.

Surtout, le président Bola Tinubu, qui s’est récemment entretenu au téléphone avec le Roi Mohammed VI, «est passionné par cette initiative et fera tout son possible pour que nous en arrivions au bout».

«C’est un projet à long terme, mais il réussira. Je vous assure, ainsi qu’au peuple marocain, que le gaz ne sera pas un problème en ce qui concerne le Nigéria», a insisté le ministre nigérian.

«Nous sommes pleinement sur la bonne voie. J’encouragerai le gouvernement du Royaume du Maroc à poursuivre ses efforts. Les deux sociétés qui représentent le Nigéria et le Maroc devront également travailler jour après jour pour atteindre l’objectif», a-t-il ajouté.

Considéré comme l’un des projets stratégiques lancés au niveau du continent africain, le Gazoduc Nigéria-Maroc est de nature à enclencher un décollage économique et à favoriser l’intégration régionale. Ce gazoduc, qui longera la côte ouest-africaine depuis le Nigéria, en parcourant 13 pays africains, permettra de connecter le marché européen via l’Espagne. D’une longueur de plus de 5.700 km, le projet devra disposer d’une capacité annuelle de 30 à 40 milliards de mètres cubes et fournir environ 3 milliards de pieds cubes standard par jour de gaz.