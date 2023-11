Entretien téléphonique entre Aziz Akhannouch et Pedro Sánchez

“Lors d’un appel téléphonique aujourd’hui, j’ai félicité M. Pedro Sánchez pour sa reconduction à la tête du gouvernement espagnol, après que le Parlement a renouvelé sa confiance en sa personne, et je lui ai souhaité tout le succès dans la réalisation de nouveaux progrès et prospérité pour le peuple espagnol ami”, a tweeté le chef du gouvernement dans la soirée de mardi.

“Au cours de ces échanges constructifs, nous avons abordé des dossiers d’intérêt commun entre nos deux pays voisins”, a indiqué Aziz Akhannouch.

A cette occasion, le chef du gouvernement a exprimé la volonté du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, de renforcer la nouvelle phase du partenariat stratégique entre le Maroc et l’Espagne, qui repose sur les fondements du bon voisinage, la confiance mutuelle et le dialogue permanent et constructif.

“Nous avons convenus de l’importance de l’amitié entre l’Espagne et le Maroc. C’est pourquoi nous souhaitons promouvoir le programme bilatéral déjà convenu et explorer les nouvelles opportunités offertes par cette relation renouvelée. Nous favoriserons également une relation plus étroite entre le Maroc et l’Union européenne”, a fait savoir de son côté le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez sur X (anciennement Twitter).

Pedro Sánchez avait été reconduit le 16 novembre dernier par le Parlement à la tête de l’Espagne.