Durant des siècles, le Royaume s’est évertué à dynamiser ses échanges humains, culturels et commerciaux vers l’Europe et en direction du Sud où se trouvent ses racines africaines. Désormais, le Maroc est prêt à mettre les voiles et prolonger son rayonnement vers le grand large. Cap vers l’Atlantique ! Cette vocation maritime naturelle du Maroc, qui…