Bourita se félicite de l'”évolution considérable” des relations entre le Maroc et la Hongrie

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, à l’issue de leurs entretiens, M. Bourita a souligné que “nous avons oeuvré ensemble pour établir un modèle de coopération solide et unique”, mettant en avant la convergence de vues des deux pays au sujet d’un nombre de dossiers et de questions internationaux, étant donné que le Maroc et la Hongrie sont “deux nations séculaires ayant confiance dans leur passé et leur avenir”.

Et d’ajouter que le modèle de coopération établi entre les deux pays est de nature à “servir de source d’inspiration pour consolider nos relations avec d’autres nations”, d’autant plus qu’il repose sur un esprit de solidarité effectif.

À cet égard, M. Bourita a salué les positions de la Hongrie, qui ont toujours été caractérisées par la “clarté” concernant les questions nationales, notamment la question du Sahara marocain.

Les deux pays accordent une grande importance au dialogue politique, qui a connu une évolution notoire, a-t-il relevé, rappelant la coordination dans les positions des deux pays sur un ensemble de questions de manière permanente aussi bien lors des rencontres bilatérales qu’en marge des réunions internationales.

S’agissant de la coopération économique bilatérale, le ministre a fait observer que des acteurs économiques hongrois ont contribué au développement de la coopération économique entre les deux pays, soulignant que le Maroc est actuellement l’un des principaux partenaires commerciaux de la Hongrie aux niveaux arabe et africain.

M. Bourita a, en outre, passé en revue d’autres aspects de la coopération bilatérale se rapportant aux domaines des bourses d’études, du tourisme, des liaisons aériennes et de la technologie.

En ce qui concerne les relations du Maroc avec l’Union européenne, M. Bourita a affirmé que “la Hongrie est un pays partenaire qui soutient le renforcement de nos relations avec l’Union selon des positions et des normes basées sur le respect mutuel, des relations d’égal à égal et les intérêts communs”, ajoutant que la Hongrie a toujours défendu une vision équilibrée des relations entre le Maroc et l’Union européenne.

Le ministre a souligné que sa rencontre avec son homologue hongrois a également été l’occasion de discuter de plusieurs questions régionales et internationales, tant au Moyen-Orient que dans d’autres régions, ajoutant que “nos positions sur ces questions sont souvent proches et plaident la promotion de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans le monde”.

La visite du ministre hongrois des Affaires étrangères et du commerce au Maroc est “importante”, “réussie” et apporte une plus-value au développement des relations bilatérales, a-t-il indiqué, rappelant la visite effectuée par Sa Majesté le Roi en Hongrie en 2016, et qui a donné un élan fort aux relations solides entre les deux pays.