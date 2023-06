Akhannouch lance une nouvelle dynamique de développement socio-économique dans la province d’Errachidia

Jeudi 15 juin, Aziz Akhannouch, accompagné de plusieurs membres de son cabinet, s’est rendu sur place pour examiner l’avancement des projets de développement socio-économique dans la province d’Errachidia, inaugurer un hôpital de proximité à Erfoud et superviser la signature de conventions dans les secteurs de l’éducation et de la santé.

Au cours de sa visite, le Chef du gouvernement a présidé la cérémonie de signature de conventions pour la création et l’équipement d’un centre hospitalier universitaire d’une capacité de 500 lits, d’un coût global d’environ 2 milliards de dirhams, ainsi que pour l’établissement d’une faculté de médecine et de pharmacie dans la province, projet au coût de 445 millions de dirhams, permettant d’augmenter de 4.500 sièges le nombre de places pédagogiques pour une formation médicale aux normes internationales.

Dans le cadre de la politique de proximité, Aziz Akhannouch a également visité le dispensaire Zerktouni à Errachidia et inauguré un hôpital de proximité à Erfoud. Cette structure s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental visant à élargir et améliorer la qualité des services de santé, conformément à la stratégie gouvernementale intégrée pour une réforme radicale du système de santé national et la consolidation des bases de l’État social.

Dans le secteur agricole, le Chef du gouvernement s’est enquis de l’avancement du plan agricole régional, du programme de protection contre les incendies et de mise à niveau des oasis dans la région de Drâa-Tafilalet, ainsi que du programme de développement des zones montagneuses. Il a été également question du plan de préservation des « Khettaras », un système unique de gestion rationnelle des ressources en eau dans le Royaume. Par ailleurs, le lancement des travaux d’élargissement et de renforcement de l’axe routier Errachidia-Rissani a été annoncé.

Enfin, le Chef du gouvernement a visité la pépinière de jeunes entrepreneurs “Annajah” à Errachidia, en soutien à l’esprit d’entreprise chez les jeunes porteurs de projets, démontrant ainsi l’engagement du gouvernement.