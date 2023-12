Akhannouch : La régionalisation avancée est érigée en choix stratégique

Dans une allocution lue en son nom par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à l’ouverture des travaux de la 5ème session du Forum parlementaire des régions, Aziz Akhannouch a indiqué que Royaume a contribué à la mise en œuvre des programmes publics au niveau territorial et a élaboré des programme territoriaux de développement intégré.

Il s’agit d’une approche de gestion innovante et ambitieuse, qui a permis de réunir les conditions nécessaires pour promouvoir les questions territoriales, tout en renforçant l’intégration de la dimension régionale dans la dynamique nationale globale. Il a plaidé, par ailleurs, pour une nouvelle génération de politiques et de réformes économiques en vue d’accompagner les attentes et revendications sociales, notant que le gouvernement veille depuis son installation à faire de la régionalisation avancée une des approches fondamentales du renforcement de la gouvernance publique, en adoptant des mesures concrètes pour améliorer l’accès de tous aux services publics et en œuvrant au rapprochement de l’administration des citoyens et au développement de mécanismes de prise de décision efficaces et rapides qui permettent l’élaboration de politiques visant à réduire les disparités et à renforcer les fondements de l’État social.

Le programme gouvernemental, a ajouté Akhannouch, a érigé la consolidation du chantier de régionalisation avancée en levier de l’action gouvernementale, en s’attelant au renforcement de la communication directe avec les responsables régionaux et en veillant à être à l’écoute des élus des unités territoriales, dans le but d’assurer le suivi minutieux des problématiques liées à la mise en œuvre de la régionalisation et renforcer la contractualisation entre le gouvernement et les conseils régionaux dans le cadre de contrats-programmes comme mécanisme pour accélérer le rythme du développement régional.

Le Chef de l’Exécutif a souligné que le gouvernement est conscient que l’activation réelle du système des régions n’atteindra pas le niveau requis sans l’accompagnement d’un ensemble de programmes et chantiers structurants, soulignant dans ce contexte l’importance stratégique des chantiers de décentralisation administrative et son rôle en matière de consolidation de la régionalisation avancée, de développement, outre l’adoption d’une approche politique de proximité et l’impulsion des investissements au niveau territorial.

Cela dit, le gouvernement poursuit la mobilisation de l’effort d’investissement de l’Etat et l’encouragement des investissements privés, compte tenu de l’importante de l’investissement en tant que mécanisme majeur pour la consolidation des piliers de l’Etat social et la mise en place des jalons d’une économie nationale plus équitable, relevant que le gouvernement accorde une grande attention à la répartition régionale des investissements, notamment dans les secteurs sociaux et les services de base. Par ailleurs, le gouvernement œuvre à adopter une nouvelle générations de réformes relatives à la simplification et à la digitalisation des procédures administratives dans l’optique de dépasser l’approche traditionnelle dans la gestion des demandes d’investissement, ajoutant que les dossiers d’investissement d’un montant variant entre 50 et 250 millions de dirhams seraient traités au niveau régional, concrétisant la vision du gouvernement concernant l’implantation territoriale des investissements.