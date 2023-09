Voici la date du prochain combat de Badr Hari

Emu par le puissant tremblement de terre qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier, et qui avait causé l’annulation de son combat prévu le 9 septembre face au Britannique James Mc Sweeney, le champion marocain de kickboxing, Badr Hari, n’en a pas fini avec le ring. Le « Golden boy » s’apprête en effet à renfiler ses gants à l’occasion du Glory 89 qui aura lieu le 7 octobre prochain à Burgas, en Bulgarie, rapporte le média néerlandais Telegraaf.

BREAKING🚨

Badr Hari will fight against Uku Jürjendal on October 7th #Glory89 pic.twitter.com/p4dGxtRx8b

— DOOGFIGHT (@DOOGFIGHT) September 19, 2023