Née en 1981, Intissar Haddiya est une jeune médecin marocaine. Elle est professeure agrégée de néphrologie à la faculté de médecine d’Oujda, présidente de l’Association de soutien aux insuffisants rénaux d’Oujda et ancienne vice-présidente de la Société marocaine de néphrologie. Outre son militantisme associatif et son métier de médecin, Intissar est écrivaine, romancière et auteure…