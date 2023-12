Innovation sociale : La Fondation OCP met les bouchées doubles

Aller vers davantage d’innovation. C’est l’ambition que s’est fixé le groupe OCP à travers sa fondation engagée depuis sa création dans la capitalisation des idées nouvelles. Pour ce faire, elle initie et soutient un ensemble de projets dont l’objectif est d’avoir un impact positif sur la société au Maroc et en Afrique. Consciente du rôle essentiel que l’innovation sociale peut jouer dans le développement durable, la Fondation OCP veut élaborer, appuyer et intégrer des solutions novatrices, durables et inclusives pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux du continent.

La Fondation a établi dans ce sens trois objectifs majeurs. Le premier est de mener des actions de sensibilisation autour de l’empowerment, tout en renforçant les compétences et en apportant l’expertise, le conseil et l’accompagnement nécessaires aux partenaires.

Vient ensuite le volet «Incubation et catalyse» où la Fondation veut offrir un cadre propice à l’expérimentation et l’incubation des pilotes, en plus d’un dispositif d’appui à l’écosystème national et africain de l’innovation sociale. Ce dernier comprend, entre autres, l’accompagnement et la mise à disposition de ressources humaines et financières. Enfin, au niveau de la capitalisation et la diffusion (Knowledge Management), la Fondation va mettre à disposition les études et la data requises pour alimenter la démarche d’innovation sociale et développer de nouveaux modèles opérationnels dans ce sens.

L’ESS comme levier

Pour la Fondation OCP, l’économie sociale et solidaire (ESS) est un levier puissant de l’innovation sociale qui peut jouer un rôle de catalyseur dans divers domaines. En la mettant au cœur de sa démarche, la Fondation aspire à encourager l’échange et la collaboration entre les acteurs de cet écosystème. Le but est aussi de développer des approches, des outils innovants et des modèles de projets d’entrepreneuriat social viable et inclusif.

La Fondation a ainsi déployé une série d’initiatives visant à renforcer le professionnalisme du secteur, développer ses capacités et ses compétences et soutenir la démarche qualité pour développer des filières régionales de production à valeur ajoutée.

La Fondation OCP a d’ores et déjà accompagné et formé plus de 800 coopératives marocaines et africaines. Cela s’est fait notamment à travers l’accompagnement de 24 jeunes porteurs de projets coopératifs dans le cadre du programme «Jil Lmoutadamine», le soutien de 32 coopératives grâce au programme «Lala Al Moutaaouina» et la formation de pas moins de 600 coopératives marocaines nouvellement créées dans les douze régions du Maroc via le programme «Mourafaka».

Un réseau de networking a également été mis en place au profit de 55 coopératives à travers le programme «Rawabit», outre une marketplace solidaire baptisée «Sookoa», créée en collaboration avec 74 coopératives. La Fondation a aussi accompagné et formé plusieurs membres d’associations et de coopératives dans les pays d’Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, au Malawi, en Gambie et à Madagascar.

L’ESS peut être particulièrement pertinente pour le secteur agricole. C’est pourquoi la Fondation soutient aussi depuis sa création plus de 460 coopératives opérant dans l’agriculture et l’agroalimentaire, soit 58% des coopératives accompagnées, avec 77 prix octroyés lors de salons dédiés.

La Fondation encourage, par ailleurs, le regroupement des agriculteurs pour optimiser leurs activités de production, de transformation et de commercialisation. Cela leur permettra de bénéficier d’une plus grande force de négociation sur les marchés et de partager les coûts et les bénéfices de manière équitable. Elle travaille également très activement à la création et la promotion de marchés solidaires et circuits courts pour rapprocher les producteurs et les consommateurs. Elle œuvre aussi à favoriser leur accès à de nouveaux marchés, tout en promouvant des pratiques commerciales transparentes et éthiques.

L’accompagnement de la Fondation OCP aux structures de l’ESS met aussi l’accent sur des pratiques respectueuses de l’environnement, la résilience face aux changements climatiques et l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs.

190 projets de recherche

La recherche & développement est l’autre priorité de la Fondation OCP. Ici aussi, elle s’est fixé une série d’objectifs ambitieux, dont le développement d’un modèle innovant de gestion technique, scientifique, administrative et financière des fonds de recherche et la promotion de la recherche au niveau national et continental avec une orientation vers la recherche appliquée.

Pour impulser l’innovation, la recherche et le développement, la Fondation s’est associée à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6). Ensemble, les deux partenaires développent chaque jour des initiatives communes dans le but de contribuer à l’essor scientifique du Maroc et de tout le continent.

La Fondation OCP veut aussi renforcer l’engagement du Groupe pour «nourrir la planète» par le biais d’initiatives allant de l’appui à des projets de recherche dans l’agriculture à l’accompagnement de coopératives agricoles et agroalimentaires, en passant par la promotion d’une agriculture résiliente au profit des communautés de pays partenaires.

Jusqu’ici, 190 projets de recherche ont été soutenus, dont 30 qui concernent des sujets liés de près ou de loin à l’agriculture, soit plus de 15% des initiatives, indique la Fondation.

Promouvoir la femme

La promotion de la participation des femmes à la recherche agricole en Afrique fait aussi partie des missions de la Fondation. Si de plus en plus de femmes s’engagent dans des carrières agricoles, cette implication reste relativement faible, notamment dans les pays en développement. Les femmes occupant des postes-cadres, que ce soit en tant que chercheuses scientifiques, responsables de recherche, enseignantes ou professeures, ont le potentiel d’apporter des contributions de grande valeur, rappelle la Fondation.

Pour renforcer la présence féminine dans ce domaine, la Fondation OCP a lancé et accompagné plusieurs projets. Parmi eux, il y a l’initiative «Femmes unies ensemble pour la recherche, la technologie, l’environnement et la science (FUERTES)», née d’un partenariat scellé en 2019 entre la Fondation «Mujeres Por Africa», l’UM6 Polytechnique et la Fondation OCP. Elle vise à soutenir l’autonomisation des femmes africaines en vue de réduire les inégalités du genre sur le continent.

Ce projet, conçu sous forme de programme de coopération scientifique, aspire également à encourager l’innovation agricole afin de contribuer à la prospérité des petites agricultrices du Sénégal, tout en incluant le point de vue du genre dans les recherches. Celui-ci a permis jusqu’à présent d’appuyer 22 femmes chercheuses et doctorantes, à travers des sessions de formation en ligne, un séjour d’échange au Maroc et du coaching pour le montage de leurs projets.

Avec l’ambition de participer à la transformation technologique de l’Afrique par les femmes, la Fondation OCP a lancé avec d’autres partenaires le programme «Women in Tech and AI». L’objectif global du programme est de contribuer aux initiatives de développement technologique basées sur l’IA portées par les femmes et adaptées aux réalités et défis de l’Afrique.