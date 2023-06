HCP : Baisse du travail des enfants au Maroc de 14% en 2022

Le 12 juin 2023 marque la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, un événement de grande envergure ayant pour objectif de sensibiliser à ce phénomène et de mobiliser les ressources nécessaires pour assurer un avenir meilleur aux enfants.

Le thème de la Journée mondiale contre le travail des enfants 2023 est « La protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants ». Il met en avant le rôle des systèmes et régimes de protection sociale dans la prévention et l’élimination du travail des enfants.

Au Maroc, les statistiques révèlent une diminution significative du nombre d’enfants au travail. Bien que des progrès remarquables aient été réalisés, des efforts supplémentaires restent nécessaires pour mettre fin à ce fléau.

Phénomène en baisse, mais toujours alarmant

127.000 enfants, âgés de 7 à 17 ans, étaient engagés dans une activité économique en 2022, ce qui représente 1,6% de cette tranche d’âge, indique le HCP dans une note publiée à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. L’étude montre que ce phénomène est plus répandu chez les garçons que chez les filles et est souvent lié à la déscolarisation. Ainsi, 81,5% des enfants au travail sont des garçons, 91% sont entre 15 et 17 ans et 82% vivent en milieu rural. De plus, 12,2% d’entre eux sont encore scolarisés, 85,3% ont quitté l’école et 2,5% ne l’ont jamais fréquentée.

Le nombre des enfants au travail a baissé de 14% entre 2021 et 2022, passant de 148.000 à 127.000. Cette baisse est encore plus importante par rapport à 2017, où ils étaient 247.000. Le phénomène reste concentré dans certains secteurs économiques et diffère selon le milieu de résidence. En milieu rural, ils sont 76,5% à travailler dans « l’agriculture, forêt et pêche ». En zones urbaines, les « services », avec 56,3%, et « l’industrie », avec 24,7%, sont les principaux secteurs employeurs d’enfants.

Plus de 60% exercent un travail dangereux

Six enfants au travail sur dix (60,5%) accomplissent des tâches dangereuses (77.000 enfants). Ceux qui exerçent dans le secteur de l’industrie restent les plus exposés aux dangers, avec une part de 88,6%. Cette proportion est de 87% dans le secteur des BTP, 77,4% dans les services, et de 48,4% dans l’agriculture, précise le HCP.

Le phénomène des enfants au travail concerne 89.000 ménages, soit environ 1% des ménages marocains, concentrés principalement dans les zones rurales avec 69.000 ménages contre 21.000 dans les villes, et près de 8,3% d’entre eux sont dirigés par des femmes.

Les caractéristiques socioprofessionnelles des chefs de ménage jouent également un rôle déterminant dans la prévalence du travail des enfants. Les chiffres montrent que près de la moitié (48,4%) des enfants au travail sont issus des ménages dirigés par d’exploitants agricoles, 17,1% par de manœuvres, 20,7% par de cadres moyens, d’employés, de commerçants, de conducteurs d’installations ou d’artisans et 13,4% proviennent des ménages dirigés par des inactifs. Le phénomène est quasi- inexistant au sein des ménages dirigés par des cadres supérieurs.