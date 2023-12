Fondation Phosboucraâ : L’humain d’abord

Créée en 2014 pour accompagner le développement socioéconomique des régions du Sud, la Fondation Phosboucraâ n’a cessé dès lors de mettre en place des programmes sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des populations locales. Fidèle à son engagement, la Fondation a persévéré dans la même dynamique durant l’exercice 2022 avec le développement durable comme leitmotiv.

Axée sur une stratégie structurée, la Fondation a réussi à conjuguer une expansion significative de son réseau d’excellence avec la maximisation de l’impact durable.

Réseau d’excellence

En fixant son cap vers une densification du réseau d’excellence et d’expertise, la Fondation s’est donné pour objectif ultime de multiplier les actions de proximité, favorisant ainsi un impact durable au niveau local. Cette démarche stratégique a été rendue possible grâce à une collaboration significative avec différentes entités de l’écosystème local, en particulier l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), amorcée dès 2021.

En établissant des partenariats solides avec les intervenants institutionnels, l’UM6P et d’autres acteurs tant locaux qu’internationaux, la Fondation enrichit ses projets grâce à une expertise variée. Elle consolide son réseau d’excellence et mobilise les ressources nécessaires pour appuyer ses initiatives. En collaborant étroitement avec divers intervenants, la Fondation génère des synergies et des complémentarités qui renforcent l’efficacité de ses actions.

L’année 2022 a été marquée par des choix stratégiques affirmés, renforçant l’impact durable de la Fondation. Celle-ci a travaillé avec cohérence et efficacité pour mieux identifier et répondre aux enjeux majeurs des régions du Sud, mobilisant les forces vives et les expertises pour soutenir la recherche scientifique appliquée, l’éducation et l’entrepreneuriat, dans une perspective de développement durable.

Recherche scientifique

Un aspect essentiel de l’année écoulée a été le renforcement du soutien à la recherche scientifique orientée solutions. La Fondation a pris conscience de l’importance cruciale de l’innovation scientifique pour le développement des régions du Sud, mettant en place un comité de suivi scientifique pour évaluer et promouvoir les projets de recherche financés.

En 2022, la Fondation a maintenu son dévouement pour le développement d’une agriculture résiliente dans les zones arides du Sud du Maroc. Par le soutien de projets novateurs, elle encourage la pratique de cultures alternatives adaptées aux conditions de salinité et de sécheresse. Ce faisant, la Fondation préserve les ressources locales en promouvant l’agriculture biosaline, en améliorant les techniques d’irrigation et en préservant la biodiversité végétale.

Grâce à une approche scientifique et à des partenariats stratégiques, notamment avec l’UM6P, la Fondation aspire à accompagner les agriculteurs locaux et les coopératives, contribuant ainsi au développement agricole durable dans les régions du Sud du Maroc. L’année 2022 a également été marquée par des choix stratégiques affirmés dans divers domaines. La Fondation a renforcé son engagement en faveur de la recherche scientifique. Cette initiative a permis d’orienter les projets vers des résultats concrets et de favoriser leur transformation en projets viables.

Parrainage de lycées

En mettant l’éducation au cœur de ses préoccupations, la Fondation a établi, en 2022, un partenariat novateur avec l’École de l’intelligence collective de l’UM6P. Cette collaboration a donné naissance à un programme d’excellence ambitieux visant à soutenir le parrainage de lycées et à renforcer les compétences des élèves et des enseignants, contribuant ainsi à former une jeunesse éclairée pour relever les défis futurs.

La Fondation, en partenariat avec l’association Sahara Astronomie, a initié un programme novateur de parrainage de lycées à Laâyoune, s’engageant ainsi à promouvoir l’excellence académique et à élargir les horizons des lycéens. Ce projet visionnaire offre une expérience d’apprentissage interactive et stimulante, caractérisée par une approche pédagogique innovante qui fusionne les sciences, les arts et le développement personnel.

Avec 113 lycéens bénéficiaires ayant accès à ce programme, l’initiative vise à fournir une expérience d’apprentissage immersive et enrichissante. Dans un monde en constante évolution, où l’éducation joue un rôle crucial dans la formation de jeunes esprits innovateurs prêts à relever les défis de demain, le programme de parrainage de lycées de la Fondation Phosboucraâ s’aligne parfaitement sur cette perspective.

Entrepreneuriat local

Ce programme transcende les frontières conventionnelles de l’éducation en mettant l’accent sur la créativité, la collaboration et les compétences de résolution de problèmes. En plaçant les sciences et le développement personnel au cœur de son approche, il aspire à cultiver l’excellence académique et à propager la culture scientifique dans la région de Laâyoune. Ainsi, la Fondation, à travers ce partenariat et cette initiative, témoigne de son engagement envers l’éducation holistique et le développement intégré des jeunes, préparant ainsi une génération éclairée pour l’avenir.

La montée en puissance du programme de renforcement de capacités des jeunes porteurs de projets, des coopératives et des acteurs de l’écosystème entrepreneurial local a été un autre axe fort de l’année 2022. La Fondation a lancé quatre formations novatrices, dont deux en partenariat avec l’UM6P, pour renforcer les compétences entrepreneuriales et favoriser la création d’entreprises durables et responsables.

Au-delà de ces initiatives sectorielles, l’engagement en faveur du développement durable a continué à guider chaque action de la Fondation en 2022. Ancré dans sa mission, cet engagement crée un cercle vertueux où le développement socioéconomique, la valorisation du patrimoine régional et l’inclusion sociale se conjuguent harmonieusement, témoignant de l’efficacité et de l’impact concrets de la Fondation Phosboucraâ.