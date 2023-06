Elon Musk veut braquer ses satellites Starlink sur le Maroc

Écouter cet article https://www.lavieeco.com/wp-content/uploads/speaker/post-302032.mp3?cb=1686579853.mp3

MTDS, l’un des premiers fournisseurs d’accès Internet au Maroc depuis 1995 plaide en faveur de l’adoption de la technologie satellitaire Starlink le plus tôt possible. Un choix technologique disruptif qui permettra de positionner le Maroc comme pays leader en Afrique pour répondre à la problématique d’accès internet dans les zones blanches ou mal desservies par les opérateurs télécoms.

Innovation majeure d’accès internet par système satellite, la société SpaceX du milliardaire Elon Musk, a étendu la couverture satellitaire de sa solution Starlink sur les pays de l’Afrique depuis 2023.

“Je suis convaincu que le déploiement de la technologie Starlink au Maroc va faciliter et booster la dynamique d’accès internet haut débit notamment pour les zones rurales reculées, les opérateurs du maritime, la télémédecine, les organismes d’urgences et les touristes…”, plaide, sur un ton confiant, Karl Stanzick, directeur général de MTDS.

Techniquement, Starlink est la première et plus vaste constellation de satellites (Low Earth Orbit) déployés en orbite terrestre basse afin de fournir une connectivité Internet large bande capable de prendre en charge le streaming, les jeux en ligne et les appels vidéo.

Tirant parti de satellites et d’équipement utilisateur sophistiqués en combinaison avec son expérience des engins spatiaux et des opérations en orbite, Starlink fournit un accès Internet haut débit et à faible latence aux utilisateurs, à travers le monde, au tarif mensuel de 1000 DH (100 dollars) avec un kit d’équipement de base de 5000 DH (500 dollars) qui comprend un trépied et une antenne parabolique à large ouverture.

L’offre Starlink permet de disposer de débits oscillants entre 50 et 150 Mb/s en download et entre 10 à 20 Mb/s en upload. Ces flux sont largement au-dessus du seuil du très haut débit fixé à 30 Mb/s de débit en téléchargement.

“Nous allons militer avec les différents acteurs de l’écosystème du digital au Maroc pour encourager les pouvoirs publics et l’ANRT à autoriser et faciliter le déploiement de Starlink notamment à travers le soutien du fonds service universel destiné à désenclaver les zones blanches ou mal desservis par les opérateurs télécoms ”, martèle M. Stanzick.

A rappeler que Starlink, par rapport aux solutions traditionnelles d’accès conventionnelles, cible les entreprises éloignées et rurales, les touristes en quête de connectivité roaming à travers le monde, les sociétés du maritime qui ont besoin d’accès haut débit dans la mer. La solution de SpaceX est, également, une alternative optimale pour les compagnies aériennes désireuses d’offrir un accès internet haut débit et sans latence en vol.