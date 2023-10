Regragui, le réservoir et la chance…

On le disait souvent : la relève est assurée chez les Lions de l’Atlas. Le dernier match contre le Libéria va dans le sens de cette prédiction. Après coup, il s’est avéré qu’il y a une sorte d’apaisement général du public des Lions. Un satisfecit sur la performance du onze national et particulièrement le nouveau venu, titularisé pour la première fois, Oussama El Azzouzi. Sa mission frôlait l’impossible. Il fallait remplacer Amrabat et surtout faire mieux que Noussair Mazraoui dans le même poste. Difficile de combler le vide laissé par un guerrier de la trempe du numéro 4 de l’équipe du Maroc et de Man-U. La capacité de Soufiane à récupérer des ballons et à bien les utiliser, notamment dans le jeu long, fait toujours merveille.

Mais, les craintes furent tout simplement et rapidement dissipées. Le milieu défensif de Bologne FC, 22 ans, sécurise la défense du Maroc comme personne, et sa complémentarité avec ses collègues va être précieuse. Le milieu de terrain réalise ainsi des performances impressionnantes avec un bagage technique qui en fait déjà le substitut incontestable de Soufiane Amrabat. À ses côtés, Azzedine Ounahi, véritable pilier du collectif de Walid Regragui, et Bilal El Khannouss devenu régulateur du milieu de terrain contre le Libéria. Tout le monde est satisfait de la bonne performance de ce «toulati».

Oussama El Azzouzi a joué son premier match, avec Bologne FC, le 11 août 2023, contre le Cesena FC à l’occasion d’un match de Coupe d’Italie en entrant en jeu à la 61e minute. Il est titularisé pour la première fois le 28 septembre contre l’AC Monza. Trois jours plus tard, il entre en jeu contre l’Empoli FC et délivre sa première passe décisive sur le troisième but inscrit par Riccardo Orsolini. C’est dire la rapidité avec laquelle Oussama a gagné la confiance de l’entraîneur Thiago Motta qui est pourtant très exigeant. Ce dernier, technicien aux idées neuves mais à la poigne ferme, lui-même ancien milieu de terrain de haut niveau, a certainement détecté du potentiel chez El Azzouzi, ancien joueur du club belge Union Saint-Gilloise, et artisan du titre continental des U23 l’été dernier. Motta est aussi parvenu à donner une identité claire à son équipe, par un jeu qui séduit tout le monde, à commencer par ses propres joueurs.

Quant à Bilal El Khannouss, il a su s’affirmer au fil des mois comme un élément indispensable du dispositif des Lions de l’Atlas. Né en 2004, ce garçon a devant lui la possibilité de faire l’un des meilleurs parcours au monde en tant que joueur. C’est tout de même un gage de confiance d’avoir un tel réservoir de joueurs talentueux et dévoués aux couleurs nationales. Jamais un entraîneur n’avait autant de chance que Regragui de ce côté. Il ne reste plus qu’à leur souhaiter bonne chance dans les prochaines compétitions.