Antiterrorisme : Le département d’État américain loue la stratégie du Maroc

Le département d’État américain loue la stratégie antiterroriste globale du Maroc et son engagement en faveur d’une coopération internationale et régionale renforcée contre le terrorisme et l’extrémisme. Selon le rapport annuel sur le terrorisme dans le monde, le Maroc a maintenu une stratégie complète comprenant des mesures de sécurité rigoureuses, une coopération aux niveaux régional et international, ainsi que des politiques de lutte contre la radicalisation.

Le rapport souligne l’absence d’incidents terroristes signalés au Maroc en 2022 et met en avant la priorité accordée par le Royaume au développement économique et humain pour contrer la radicalisation menant à la violence. Les forces de l’ordre marocaines ont efficacement démantelé des cellules terroristes dès leurs premières phases de planification grâce à une coordination sous le ministère de l’Intérieur et à des collaborations internationales en matière de renseignement et d’opérations antiterroristes.

La coopération entre les États-Unis et le Maroc dans ce domaine s’est illustrée par la participation des forces de sécurité marocaines à divers programmes américains visant à améliorer les capacités techniques et d’enquête, notamment dans les domaines des enquêtes financières, de l’analyse des renseignements et de la cybersécurité.

Le rapport met en lumière la priorité accordée par les autorités marocaines à la sécurité des frontières, saluant les capacités de détection de documents frauduleux au niveau des autorités aéroportuaires marocaines.

En ce qui concerne la lutte contre le financement du terrorisme, le Maroc est actif au sein de divers groupes internationaux tels que le GAFIMOAN et le Groupe Egmont.

Dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme violent, il est indiqué que la stratégie globale du Maroc est axée sur le développement économique et humain tout en luttant contre la radicalisation et en surveillant la sphère religieuse. Des programmes éducatifs sont déployés à grande échelle, tels que ceux destinés aux imams et aux Mourchidates, tandis que des institutions comme l’Institut Mohammed VI forment également des imams, principalement en provenance d’Afrique de l’Ouest.

En outre, des organismes comme la Rabita Mohammadia des oulémas s’engagent dans la lutte contre la radicalisation en menant des recherches, en révisant les programmes éducatifs et en sensibilisant les jeunes sur des questions religieuses et sociales.

La Délégation générale de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, en collaboration avec d’autres départements ministériels, a mis en place des ateliers de formation dans le cadre de son programme de déradicalisation, le Moussalaha, tant pour les femmes que pour les hommes, selon les conclusions du rapport.