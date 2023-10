Mondial 2030: le Maroc, premier pays arabe à…

Parmi les commentaires, sur les réseaux, chez des pays frères, on est tombé par hasard sur cette perle : «au moins cette fois, ce ne sera pas le premier pays arabe à faire quelque chose. Le Maroc va organiser la Coupe du monde 2030, mais le Qatar l’aura déjà fait en 2022».

Et pourtant si ! Le Maroc est le premier pays arabe à passer au second tour d’une Coupe du monde (1986), le Maroc est le premier pays arabe à atteindre le carré d’or dans la même compétition (2022), le Maroc (femmes) est le premier pays arabe à participer au Mondial en Nouvelle Zélande, et le premier pays arabe à atteindre le deuxième tour, le premier pays arabe à gagner le CHAN deux fois successivement, le premier ballon d’or arabe (Ahmed Faras 1975). Elle est également marocaine la première femme arabe à avoir présidé un club de football masculin, en la personne de feue Samira Zaouli avec le TAS. La première femme arabe à officier en tant qu’arbitre FIFA (Bouchra Karboubi). La première femme arabe à entraîner un club féminin de foot en Afrique (Lamia Boumehdi FCF Mazembe)… La première équipe feminine arabe à gagner la Champions League en Afrique (FAR 2022), et à accéder à la finale de la CAN féminine…, Le premier pays arabe qui organise la Coupe du monde des clubs de la FIFA (la 10ᵉ édition 2013). Le premier pays arabe avec le plus grand nombre de joueurs professionnels toutes catégories confondues à travers le globe…Et si on bifurque vers l’athlétisme, l’histoire est là également. On ne connaissait pas d’autre coureur arabe que feu Abdessalam Radi lors des Jeux Olympiques de Rome 1960. Haddou Jadour et Hassania Drami ont régné sur les pistes de Cross Country pendant des années, notamment au niveau du Grand Maghreb et on passe sur Said Aouita, Naoual Moutawakkil, Brahim Boutayeb, Khalid Skah, Zarhra Ouaâziz, Fatima Aouam, Nezha Bidouane en traversant par Hicham El Guerrouj et en arrivant au grand champion actuel, le roi des 3000 m steeples, Soufiane El Bakkali…

And the Star is…

On n’y peut rien, c’est comme ça. Les Marocains sont les pionniers, les initiateurs dans le monde arabe et ils le resteront à jamais. Et donc, aujourd’hui, on ne déroge nullement à la règle comme l’a insinué un commentateur notoire dans la chaîne arabe plus notoire encore. Le Maroc est le premier pays arabe à organiser une Coupe du monde avec deux autres pays et dans deux continents différents. Plus encore, le Maroc sera le seul, l’unique pays arabe, à célébrer le centenaire de la Coupe du monde (1930-2030) sur son sol avec l’approbation et le bonheur de tous les organismes internationaux. Certes, ce sont trois pays qui co-organisent le Mondial 2030, mais on voit bien que la star, le chouchou de cet univers, c’est le Royaume du Maroc.

Frôler la soixantaine et se comporter comme un teenager ne fait que décrédibiliser davantage le commentateur à la voix nasillarde. «Après s’être débarrassée du dilemme de la Coupe du monde en la confiant à six pays, l’Arabie Saoudite se porte candidate, à elle seule, à l’organisation du Mondial 2034 . Félicitations au Royaume»…Ba ba ba ba ba ba…, oulllalaaaa!!