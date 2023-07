Meta va lancer Threads, un clone de Twitter

Meta, la société mère de Facebook et Instagram, est sur le point de lancer une “application de conversation textuelle” qui devrait rivaliser avec Twitter.

“Threads est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain”, lit-on sur la page de l’App Store.

“Quoi que ce soit (le sujet, ndlr) qui vous intéresse, vous pouvez suivre et vous connecter directement avec vos créateurs préférés et d’autres qui aiment les mêmes choses – ou créer un public fidèle pour partager vos idées, opinions et créativité avec le monde”, ajoute la même source.

Le chef du nouveau produit de Meta, Chris Cox, a qualifié l’application de “notre réponse à Twitter” lors d’une réunion au sein de l’entreprise le mois dernier, selon le site spécialisé dans l’actualité technologique The Verge.

“Nous avons entendu des créateurs et des personnalités publiques qui souhaitent avoir une plate-forme gérée sainement, à laquelle ils pensent pouvoir faire confiance”, a ajouté Cox.

Twitter a connu huit mois chaotiques depuis que le milliardaire Elon Musk a acquis la société l’automne dernier.

Musk a remplacé le système de vérification traditionnel de la plateforme par un service d’abonnement payant, éliminé certaines règles de modération de contenu, suspendu temporairement les comptes de plusieurs journalistes et rétabli les comptes d’individus précédemment interdits, dont l’ancien président Donald Trump.

Plus récemment, Musk a mis en place des limites temporaires sur le nombre de tweets que les utilisateurs pouvaient voir par jour.

Alors que les comptes vérifiés étaient limités à la visualisation de 6.000 publications par jour, les comptes non vérifiés étaient limités à 600 publications et les nouveaux comptes non vérifiés étaient en outre limités à 300 publications.