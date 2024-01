Protection des enfants : Les patrons des réseaux sociaux interrogés au Sénat américain

Ce sujet met généralement d’accord les élus politiques des deux bords et de nombreuses associations qui accusent les plateformes numériques de ne pas suffisamment protéger les plus jeunes, notamment contre les risques d’exploitation sexuelle.

« Il n’existe aucun outil pour tenir les entreprises responsables. Au lieu de cela, les +survivants+ et leurs défenseurs en sont réduits à supplier ces entreprises de privilégier la sécurité sur leurs profits », a dénoncé le sénateur démocrate Dick Durbin, qui dirige la commission judiciaire du Sénat à l’origine de l’audition.

Dans une grande salle du Congrès, cinq dirigeants font face aux sénateurs: Mark Zuckerberg (Meta), Linda Yaccarino (X), Shou Zi Chew (TikTok), Evan Spiegel (Snap) et Jason Citron (Discord).

« Je suis fier du travail accompli par nos équipes pour améliorer la sécurité des enfants en ligne, non seulement sur nos services, mais aussi sur l’ensemble d’internet », comptait déclarer Mark Zuckerberg aux sénateurs en guise d’introduction, d’après le texte de son discours consulté par l’AFP.

« Nous avons environ 40.000 personnes au total qui travaillent sur la sécurité et la sûreté, et nous avons investi plus de 20 milliards de dollars depuis 2016 », devait-il préciser.

« Nous pensons investir plus de deux milliards en sécurité et confiance rien que cette année, avec une part significative aux Etats-Unis », a de son côté assuré M. Chew en introduction de son audition, qui avance également le nombre de « 40.000 professionnels travaillant à protéger notre communauté ».