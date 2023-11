Ligue des champions féminine de la CAF : SC Casablanca en finale

L’équipe marocaine, le Sporting Club Casablanca, s’est qualifiée pour la finale de la 3-ème édition de la Ligue des Champions Féminine de la Confédération africaine de football (CAF), grâce à sa victoire aux tirs au but (3-2 ) sur son homologue ghanéenne Ampem Darkoa, mercredi soir au Stade Laurent Pokou de San Pedro en Côte d’Ivoire.



Les Ghanéennes ont ouvert le score à la 6-ème minute grâce à un but de Comfort Yeboah marqué sur pénalty. Le Sporting Casablanca a réussi à réduire l’écart à la 28-ème minute de la partie par la biais d’un but inscrit contre son camp par la joueuse ghanéenne Comfort Yeboah, avant que Jernniffer Owusuaa ne creuse l’écart à la 39-ème minute du jeu. L’équipe marocaine est parvenue à revenir dans le match grâce à un but marqué sur pénalty à la 56-ème minute par Agueissa Diarra.



Après la fin du temps réglementaire sur un nul (2-2), les deux équipes devaient se départager par les tirs au but qui ont été à la faveur du Sporting Casablanca.



Le Sporting Club Casablanca jouera ainsi la finale contre l’équipe sud africaine Mamelodi Sundoows qui a éliminé mercredi l’AS FAR en demi-finale par 1-0, un but inscrit à la 73-ème minute du jeu par Boitumelo Rabale.



La finale de cette 3-ème édition aura lieu le dimanche 19 novembre à 20h00 (HL) à Korhogo alors que le match pour la troisième place se jouera samedi.



La Ligue des Champions Féminine de la CAF, la plus importante compétition continentale de clubs de football féminin en Afrique, met aux prises les championnes des six zones de la CAF, le pays hôte et une équipe.



Les deux éditions précédentes ont eu lieu en Egypte en 2021 et au Maroc en 2022.