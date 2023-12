Les Lions de l’Atlas et le bon présage

Une semaine faste pour les Lions de l’Atlas, chacun dans son club. Il y a un an, on se souvient de la poisse qui poursuivait certaines stars marocaines, pourtant fraîchement classées à la quatrième place au niveau mondial en ce début 2023. Entre blessures, escroqueries et malchance, on a eu droit à des situations pas trop réjouissantes que ce soit pour Hakim Ziyech, Yassine Bounou, Youssef En-Nesyri , Soufiane Amrabat ou encore Azzedine Ounahi… Mais aujourd’hui, à quelques semaines de la CAN prévue en Côte d’Ivoire, les Lions, où qu’ils jouent, sont en train de cartonner sur le plan de jeu et d’efficacité.

On commence par l’ex-gardien de but du FC Séville, qui était à deux doigts de signer pour le Real Madrid, mais les Merengue ne voulaient pas que Yassine joue la CAN. Ce dernier est prêt à tout laisser tomber pour les couleurs nationales, et donc pas de Real quitte à changer de cap vers le pays des Lieux saints de l’Islam et commencer une nouvelle ère avec le club saoudien d’AL Hilal. Le voilà aujourd’hui qui figure parmi les candidats au ballon d’or africain 2023. Il est également le meilleur gardien de but au championnat saoudien avec un max de « chibak nadifa », z3ma clean sheet.

Soufiane Amrabat, ou le guerrier almoravide, était comme coincé à Fiorentina, malgré ses prestations quasi extraordinaires sur le terrain. Mais tous les intérêts manifestés à son égard (Atletico Madrid, Liverpool…) n’ont jamais pu aboutir, jusqu’à ce qu’on commençait à douter de son avenir et même de craindre que sur un coup de tête et face à un « coût » alléchant qu’il soit tenté par une aventure aux pays du Golfe. Là, on vient de voir qu’avec Manchester United, il s’est rapidement fait une place en tant que rempart face aux équipes adverses, et, dernièrement, contre le club de Galatasaray, sa sortie fut fatale pour son club qui a immédiatement encaissé après.

Le buteur de Séville, lui, a préféré sacrifier encore quelques saisons pour le club andalou qu’il a aimé comme un club mère, mais il s’était peut-être trompé. Ce qui n’a jamais entamé son efficacité et sa grinta sur le terrain et il serait bon pour lui de changer d’environnement au mercato hivernal pour écrire d’autres pans de son histoire de goleador. Azzedine Ounahi, connu aussi sous le surnom de « Nahla », l’abeille, s’est vu dans de très mauvaises postures chez l’OM. Une fois c’est les blessures, d’autres il faisait les frais de l’humeur de certains entraîneurs, jusqu’à cette semaine où on a pu retrouver un début de retour du numéro 8 des Lions de l’Atlas.

Quant à Hakim Ziyech, habbete Lmechmach (abricot), on le croyait presque mort et enterré, footballistiquement parlant. Entre le racisme flagrant de la part des dirigeants de Chelsea et de son entraîneur Thomas Tuchel, l’amertume et le sentiment du mépris, Hakim était souffrant et subissait également l’injustice du banc. Heureusement que le maillot des Lions de l’Atlas l’a fait revenir en tant que maestro qui a toute la confiance de l’entraîneur, du staff et de l’ensemble du public marocain qui le chérit d’une manière particulière. Aujourd’hui, on voit bien qu’il a retrouvé le sourire, la joie de jouer et ses prouesses dévastatrices avec son exaltant pied gauche. Il marque avec son club et avec les Lions de l’Atlas tout en gagnant plus d’amour et de reconnaissance partout au Maroc et dans le monde arabe, au point où même une simple réponse de Ziyech tente des stars oubliées du showbiz de la diffuser et de gagner en nombre de vues et en fake sympathie.