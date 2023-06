Le joli pactole versé par la FIFA aux Lionnes de l’Atlas pour leur participation au Mondial

La FIFA a décidé de tripler la dotation globale du tournoi par rapport à l’édition précédente, atteignant ainsi 152 millions de dollars (soit 1,5 milliard de dirhams), ce qui se traduira par des primes individuelles d’au moins 30.000 dollars (300.000 dirhams) pour chaque joueuse. Une somme historique saluée par le syndicat des joueurs FIFPro.

De plus, les joueuses bénéficieront d’une garantie selon laquelle ces primes leur seront versées directement et non pas par le biais de leurs fédérations respectives.

Le montant de la prime augmentera à 60.000 dollars en cas de qualification pour les huitièmes de finale, 90.000 dollars pour les quarts de finale, 165.000 dollars pour les demi-finales, 180.000 dollars pour la troisième place, 195.000 dollars pour les finalistes et 270.000 dollars pour les championnes du monde.

L’équipe dirigée par Reynald Pedros se trouve dans la poule H, aux côtés de la Colombie, de l’Allemagne et de la Corée du Sud, et débutera la compétition contre la Mannschaft le 24 juillet prochain.